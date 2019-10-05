شكرا لقرائتكم الأحد.. عبدالعزيز الفيصل يكشف عن تفاصيل "موسم الدرعية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الأحد، عن تفاصيل "موسم الدرعية".

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأحداث العالمية الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية كبرى، خلال حفل يقام في حي الطريف "التاريخي"، والذي سيكون محط أنظار واهتمام العالم، لاسيما بعدما خطفت "الدرعية" الأضواء العام الماضي في سباق "فورمولا إي"، بعدما شهد حضورا كبيرا من داخل وخارج السعودية.

وقال حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" : رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكشف يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 تفاصيل "موسم الدرعية" الذي سيشهد عددًا من الأحداث الرياضية العالمية المتنوعة، وذلك في حفل كبير يقام في حي الطريف.