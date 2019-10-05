شكرا لقرائتكم بيدرو: آل الشيخ إداري محنك.. ويمنحني الثقة في عملي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى بيدرو إيمانويل، مدرب فريق ألميريا، على تركي آل الشيخ، مالك النادي الإسباني، ووصفه بالإداري الذكي، في ظل تعامله المميز، وتعرفه على ثقافات مختلفة في اللعبة عن طريق مدربين لهم خبرة واسعة.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نشرتها صحيفة "لا بوث دي ألميريا": تركي آل الشيخ يتعرف على ثقافات مختلفة، بتعامله مع مدربين لهم خبرة واسعة في اللعبة مثل كابا وماشين وإبيلاردو وكارانكا ومورينيو وأخرين، وهو عمل ذكي باجتماعاته مع أهل كرة القدم، والتفكير برؤية مختلفة في هذه اللعبة.

وأضاف: مالك ألميريا، شخص يريد زيادة خبرته في كرة القدم، ويطمح لتحقيق المزيد ولن يكون راضيا عما لديه الآن، ويجعلني في ذات الوقت أشعر بالراحة لكي أعمل، بمنحي الثقة في عملي وهذا أمر هام جدا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تركي آل الشيخ يواصل عقد اجتماعاته مع مدربين بارزين في الساحة العالمية، وآخرهم البرتغالي جوزيه مورينيو، مما يدل على مدى اهتمامه بغية الاستفادة من خبراتهم، حيث يسعى لبناء فريق قوي مع نادي ألميريا، وبدأ أيضا بالعمل في المدينة الرياضية وأكاديمية روزام التي سيتم العمل بها قريبا لكي تصبح جاهزية في أبريل أو مايو 2020.