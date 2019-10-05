شكرا لقرائتكم التعاون يستعيد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البرازيلي ساندرو مانويل لاعب التعاون فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه أبها 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للتعاون الذي تسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة، في حين أعتمد أبها على إغلاق مناطقه الدفاعية وتشكيل الخطورة عن طريق الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص للتعاون للاعبه ربيع سفياني الذي تلقى تمريرة من زميله البوروندي أميسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل التعاون هجومه وكاد لاعبه هيلدون راموس أن يسجل هدف السبق حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البوروندي أميسي أن يسجل الهدف الأول حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

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وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه ربيع سفياني الذي ارتقى لعرضية زميله مد الله العليان ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالعال المحمدي.

وتوالى الخطر التعاوني وأهدر لاعبه أميسي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله مد الله العليان ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد أبها على التعاون بهجمة مرتدة منظمة حينما تلقى مهاجمه صالح آل عباس تمريرة من زميله سميحان النابت ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة. وعند الدقيقة 75 أهدر مهاجم التعاون منصور المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله أميسي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي.

ورد أبها سريعاً على هجوم التعاون حينما أهدر لاعبه سميحان النابت هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة طويلة ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة. وكاد لاعب التعاون هيلدون راموس أن يسجل هدف السبق حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت عارضة الحارس عبدالعالي المحمدي. ولم يتوقف هجوم التعاون وكاد مهاجمه منصور المولد أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ساندرو مانويل برأسه إلا أنها وجدت الحارس المتألق عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 90+4 تمكن البرازيلي ساندرو مانويل لاعب التعاون من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد الحرزان ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالعالي المحمدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر، بفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز 11.