شكرا لقرائتكم فالنسيا يتجاوز ديبورتيفو ألافيس بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة الدوري الإسباني "الليغا".

وعلى ملعب ميستايا تقدم ماكسيميليانو غوميز بهدف لفالنسيا في الدقيقة 27، ثم أضاف دانيال باريخو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 83 وتكفل لوكاس بيريز مارتينيز بالهدف الوحيد لالافيس في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 12 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ألافيس عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.