شكرا لقرائتكم ريبيري يحصل على نجومية "سبتمبر" في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توجت رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين لكرة القدم، يوم الثلاثاء، الفرنسي، فرانك ريبيري، لاعب فريق فيورنتينا، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، وهي الجائزة الجديدة التي تقدمها الرابطة هذا الموسم.

وقال لويغي دي سييرفو المدير العام للرابطة يوم السبت إن ريبيري قدم أفضل أداء يملكه مع بداية الموسم. وأضاف: قرر ريبيري أن يلعب في دوري فني وتكتيكي مثل دورينا، وبأقدامه ساعد على تحسين المباريات. كان من دواعي سروري أن أقدم الجائزة لبطل مثله.

ومن المقرر أن يحصل ريبيري على الجائزة قبل مباراة فيورنتينا أمام ضيفه أودينيزي يوم الأحد. وشارك ريبيري في المباريات الست التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.

وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين في أغسطس بعدما ترك بايرن ميونخ بعد 12 موسما قضاها هناك، حيث فاز بتسعة ألقاب للدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا في 2013.