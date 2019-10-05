بعد إصابة صلاح.. أول تعليق لكلوب.. وتناول الصحف الإنجليزية لحالة «أبومكة».. والمنتخب الوطني يطمئن عليه

الموجز

حقق ليفربول، فوزا قاتلا على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول

وسجل ساديو ماني الهدف الأول للريدز، في الدقيقة 40، ثم أدرك جيمس ماديسون هدف التعادل لليستر في الدقيقة 80.

ضربة جزاء

وفي الوقت بدل الضائع حصل ماني على ضربة جزاء، سددها المتخصص جيمس ميلنر، ليمنح فريقه فوزا قاتلا.

إصابة صلاح

وشهدت المباراة إصابة النجم المصري محمد صلاح، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد تدخل قوي من لاعب ليستر، ليخرج من الملعب متأثرا بإصابته.

كلوب

يبدو أن إصابة محمد صلاح، ليست بالطفيفة طبقًا لتصريحات مدربه يورجن كلوب، عقب نهاية مباراة ليفربول وليستر، والتي انتصر خلالها الريدز بنتيجة 2-1 في المباراة، التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج.

لا يستطيع السير

وقال "كلوب"، عن إصابة النجم المصري: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، فهو مُلقي في غرف الملابس من شدة تألمه، ولا يستطيع السير".

وأبدى كلوب استيائه من حكم المباراة، بعد التدخل العنيف على النجم المصري قائلا: "لا يمكن قبول مثل هذه التدخلات، وأعتقد أن مدافع ليستر يستحق عقوبة أكثر من البطاقة الصفراء".

صلاح يخرج مستبدلًا أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة

وشارك محمد صلاح، في اللقاء لمدة 92 دقيقة، قبل أن يخرج مستبدلا بعد تعرضه لإصابة قوية، إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب البنغالي حمزة تشودلي على كاحل قدمه، والذي تحصل على بطاقة صفراء.

وحل أدم لالانا بديلا لـ"محمد صلاح"، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

الفوز أبقى ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول للمباراة الـ17 على التوالي، ليخمد ثورة ليستر سيتي والذي كان قريبا من إدراك التعادل.

وشكل محمد صلاح، خطورة كبيرة على مرمى ليستر سيتي خلال اللقاء، وهدد مرمى الثعالب في أكثر من مناسبة.

وفي اللدقيقة 53، سدد صلاح الكرة مباشرة ولكن أصطدمت الكرة بالحائط البشري وخرجت خارج الملعب.

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وفي الدقيقة 66، مرر صلاح الكرة رائعة لروبيرتسون الذي أنفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.

الصحف الإنجليزية

- "إصابة في الوقت المناسب"

علقّت صحيفة "ميرور" البريطانية على إصابة صلاح حيث قالت إنه تعرض لضربة قبل التوقف الدولي مما سيكون أمام النجم المصري التوقيت للعودة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سيخضع للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة خاصة أن الليفر يتأهب لمواجهة غريمه اللدود مانشستر يونايتد عقب التوقف الدولي وتحديدًا في 19 من الشهر الجاري.

- "ضربة صلاح"

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول أن لاعب وسط ليستر سيتي تسبب في إصابة لصلاح في الدقائق الأخيرة من زمن أحداث المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور صلاح خلال أحداث اللقاء حيث حاول النجم المصري أن يسجل هدفًا لفريقه وتحديدًا في الشوط الثاني لولا تدخل حارس الثعالب بيتر شمايكل.

"هجوم كلوب"

سلطت صحيفة "ميترو" الإنجليزية الضوء على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حيث هاجم المدير الفني لفريق الليفر لاعب ليستر سيتي حمزة تشودهاري بسبب تسببه في إصابة صلاح.

الصحيفة نقلت تصريحات من كلوب قائلاً :"كان على حكم المباراة أن يطرد لاعب ليستر بسبب تصرفه مع صلاح، هو ليس بخير حاليًا بعد الإصابة".

وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول :"صلاح رأيته في غرفة خلع الملابس عقب اللقاء، ووضعه ليس بالجيد".

- "حظ ليفربول"

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن ليفربول محظوظ بعد إصابة صلاح نظرًا للتوقف الدولي لمدة أسبوعين مما يعني إمكانية عودة نجم الريدز للقاء مانشستر يونايتد المقبل في قمة الجولة التاسعة.

وأضافت الصحيفة أن إصابة صلاح ليست بالجيدة بعدما اشتكى من الكاحل الأيسر بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي الأمر الذي جعل كلوب مدرب ليفربول يهاجم لاعب الثعالب حمزة تشودهاري.

المنتخب الوطني

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على الاطمئنان على إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي التي تعرض لها اليوم أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.