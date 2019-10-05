الأهلي يواصل انطلاقته القوية في الدوري المصري









اسماء السيد - واصل الاهلي انطلاقته القوية بفوز كبير على مضيفه أسوان 5-1 السبت بملعب أسوان في المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل النيجيري جونيور أجايي (7) وحسين الشحات (25) وحمدي فتحي (59) ومحمد مجدي "أفشه" (65 من ركلة جزاء) ورمضان صبحى (86) أهداف الاهلي، والاثيوبى اوميد اوكري (67) هدف أسوان.

وهو الفوز الثالث تواليا للأهلي فانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد تسع نقاط، فيما تجمد رصيد اسوان عند نقطة واحدة وتراجع الى المركز السابع عشر.

وبكر الاهلي بالتسجيل عبر اجايي مستغلا عرضية "أفشه" تابعها على يمين مسعد عوض (7).

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 25 عندما سدد حمدي فتحي كرة قوية ارتدت من مسعد عوض إلى أجايي الذي سددها بدوره وأنقذها الحارس مجددا فتهيأت أمام الشحات الذي تابعها داخل المرمى.

وكانت أول وأخطر فرصة لأسوان في الدقيقة 44 من تسديدة قوية لمهاجم الاهلي السابق وقائد اسوان حاليا احمد عبد الظاهر تصدي لها محمد الشناوي.

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وواصل الاهلي ضغطه الهجومي وكاد "أفشه" يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 47 من انفراد لكنه سدد في جسد مسعد عوض.

واضاف حمدي فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 59 مستغلا عرضية افشه تابعها برأسه على يمين مسعد عوض.

وحصل الاهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 64 اثر عرقلة افشه داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه على يسار مسعد عوض محرزا الهدف الرابع (65).

ونجح البديل اوكرى في تسجيل هدف الشرف لاصحاب الارض مستغلا عرضية الحسيني سمير سددها على يمين الشناوي (67).

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة محمد الصباحي (63)، قبل أن يختم رمضان صبحي المهرجان بالهدف الخامس للضيوف (86).

ملخص مباراة الأهلي وأسوان: