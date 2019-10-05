تسيتسيباس إلى نهائي دورة بكين لملاقاة تييم









اسماء السيد - تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعا عالميا، إلى نهائي دورة بكين الصينية في كرة المضرب بفوزه السبت على الألماني ألكسندر زفيريف 7-6 (8-6) و6-4 في الدور نصف النهائي، ليلاقي النمسوي دومينيك تييم الاحد.

بدأ زفيريف المصنف ثانيا في الدورة، المجموعة الاولى بقوة بعدما كسر ارسال خصمه باكرا دون أن يتمكن من حسمها لصالحه. عاد وتقدم في الشوط الفاصل 6-3 لكنه فشل في الاستفادة من الفرص التي حصل عليها بخلاف تسيتسيباس الذي انهى المجموعة لصالحه.

في المجموعة الثانية استفاد اليوناني من العصبية الزائدة لزفيريف الذي خرج من اجواء اللقاء، ليحقق ثلاثة اشواط نظيفة متتالية (12 نقطة) ويتقدم 3-1.

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وبرغم عودة زفيريف، إلا انه خسر ارساله للمرة الثانية وتأخر 1-4، قبل أن ينتفض الالماني مجدداً والنتيجة تشير إلى تأخره 1-5 ليفوز بثلاثة اشواط متتالية. غير أن تسيتسيباس لم يفوت فرصة التأهل الى النهائي بعدما حسم المجموعة لصالحه وبالتالي المباراة.

ويواجه تسيتسيباس في المباراة النهائية المصنف خامسا عالميا تييم الذي حقق فوزا صعبا على الروسي كارن خاتشانوف 2-6، 7-6 (7-5) و7-5 في نصف النهائي الثاني.

واحتاج تييم الى ساعتين و41 دقيقة ليقلب تأخره بمجموعة أمام الروسي المصنف تاسعا، الى انتصار وضعه على بعد فوز واحد من لقبه الرابع في دورات المحترفين هذا الموسم، والأول في بكين المصنفة ضمن دورات الـ500 نقطة.

ويسعى تسيتسيباس لإحراز لقبه الرابع في مسيرته، والثالث هذا العام، بينما يأمل تييم في أن يتوج بلقبه الخامس عشر في مسيرته، والرابع هذا العام.