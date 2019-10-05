سبال يتخلص من المركز الأخير في الدوري الإيطالي









اسماء السيد - تخلص سبال من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه بارما 1-صفر، وخسارة شريكه السابق سمبدوريا أمام مضيفه هيلاس فيرونا صفر-2 السبت في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سجل أندريا بيتانيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ولعب سبال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي غابريال ستريفيزا لنليه الانذار الثاني.

وهو الفوز الأول لسبال بعد ثلاث هزائم متتالية والثاني بعد الأول على ضيفه لاتسيو 2-1 في المرحلة الثالثة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي.

ورفع سبال رصيده إلى ست نقاط وفض شراكة المركز الأخير مع سمبدوريا الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم مقابل فوز واحد فبقي منفردا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

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وأوقف سبال انتفاضة بارما الذي كان يسعى لفوزه الثالث تواليا والرابع هذا الموسم لكنه مني بخسارته الرابعة فتجمد رصيده عند تسع نقاط زتراجع إلى المركز العاشر مؤقتا.

وحقق هيلاس فيرونا فوزه الثاني هذا الموسم بفضل ثنائية المقدوني ماراش كومبولا (9) ونيكولا مورو (81 خطأ في مرمى فريقه)، وصعد إلى المركز التاسع.

ويلعب لاحقا جنوى التاسع عشر قبل الأخير مع ميلان السادس عشر.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات فيورنتينا مع اودينيزي، وروما مع كالياري، واتالانتا مع ليتشي، وبولونيا مع لاتسيو، وتورينو مع نابولي، وانتر ميلان مع يوفنتوس.

وتأجلت مباراة بريشيا مع ساسوولو إلى 18 كانون الاول/ديسمبر بسبب وفاة وفاة الرئيس التاريخي لساسوولو جورجو كوينتسي.

ملخص مباراة سبال وبارما: