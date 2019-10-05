باريس سان جرمان يسحق أنجيه ويعزز صدارته









اسماء السيد - عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه السبت على ضيفه أنجيه 4-صفر ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

سجل أهداف النادي الباريسي الوافدون الجدد الاسباني بابلو سارابيا من إشبيلية (13) والارجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة (37)، والسنغالي إدريسا غي القادم من إيفرتون الانكليزي (59)، فيما أضاف الرابع البرازيلي نيمار (90).

وأخمد سان جرمان على ملعبه "بارك دي برانس" فورة أنجيه الذي كان يتأخر عنه في المركز الثاني بفارق نقطتين قبل لقاء اليوم، إلا انه تراجع للمركز الثالث الموقت بعد الخسارة اثر تجمد رصيده عند 16 نقطة بفارق الاهداف عن نانت الثاني، وهو مهدد بخسارة مركزه بانتظار استكمال مباريات الجولة التاسعة.

في المقابل رفع سان جرمان الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم مقابل هزيمتين، رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة.

وخاض المهاجم إيكاردي مباراته الاولى اساسيا في الدوري، في تشكيلة ضمت مواطنه لاعب الوسط لياندرو باريديس، وسارابيا والبرازيلي نيمار، وغاب عنها المهاجمان الفرنسي كيليان مبابي والاوروغوياني إدينسون كافاني للإصابة.

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بدأ صاحب الارض المباراة ضاغطا، وتحصل على فرصة خطرة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية عبر إيكاردي الذي دخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس لكنه فشل في تسديد الكرة بالشكل المطلوب، قبل أن يفتتح سارابيا التسجيل بمجهود فردي بعدما دخل المنطقة وراوغ المدافع رومان توما وسدد بيسراه كرة جانبية زاحفة في شباك الحارس لودوفيك بوتيل (13).

وهدد أنجيه مرمى ضيفه بتسديدة قوية من خارج المنطقة لباتيست سانتاماريا وقف لها الحارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس بالمرصدا (34).

وبرز سارابيا مجددا فمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تلقفها إيكاردي وسددها بيمناه على بعد 10 أمتار قوية في الشباك (37)، مفتتحا رصيده في الدوري بعدما كان سجل الثلاثاء هدف الفوز في مرمى غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من مسابقة دوري الابطال الاوروبي.

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، فضغط سان جرمان منذ البداية وتمكن من هز الشباك للمرة الثالثة بفضل غي الذي استفاد من تسديدتين على التوالي لسارابيا، لتصل إليه الكرة في المحاولة الثانية حولها في المرمى (59). قبل ان يختتم نيمار الاستعراض التهديفي في الدقيقة 90 بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي، مسجلا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

ويلعب لاحقا اليوم تولوز مع بوردو، ونانت مع نيس، وبريست مع متز، ومونبلييه مع موناكو، وديجون مع ستراسبورغ. وتختتم المرحلة الاحد بقاءات ليل مع نيم، ورين مع رينس، وسانت اتيان مع ليون.

ملخص مباراة باريس سان جرمان وأنجيه: