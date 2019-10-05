شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمال علام و حمادة المصرى أبرز الحاضرين فى عزاء والد جمال الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من رموز الكرة المصرية فى تقدم واجب العزاء الى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فى وفاة والده صباح اليوم بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب .

وأبرز الاسماء التى تواجدت كل من : جمال علام و حمادة المصري و شريف الخشاب و اللواء أحمد بدوي و عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام الي جانب كل سمير عثمان وامين عمر وعبد العزيز السيد ومحمد تَوفيق وتوفيق السيد ومحمد معوض وعادل عقل عضو مجلس ادارة منطقة الجيزة لكرة القدم وحسام طه وسيد فتحي وعز الدين شاهين وجيمس حنا و أيمن سليمان وصلاح البري وأحمد ابو الرجال ومحمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة وشريف رضوان وأسامه السيد ومبروك نبيل و هاني العراقي وصبحي العمراوي و عمر فتحي وعمرو عايد و سعد أبوزيد وحسن جنادي ومحمد الوردانئ ومحمود البنا وسمير جمال وأحمد صلاح ومحمود ناجي وأحمد الرشيدي وعلي طاهر وعادل أبو الفتوح الي جانب محمود عبد الحميد مدير مدرسه الكرة بالترسانه و طارق مجدي .

كان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى.





























































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