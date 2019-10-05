شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. المصرى والاتحاد السكندرى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء المصرى والإتحاد السكندرى بعد مرور 30 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

جاءت احداث الـ30 دقيقة سريعة من جانب الفريقين وسيطر لاعبو المصرى على مجريات الثلث ساعة الأولى ، إلا أن لاعبو الإتحاد تماسكوا فى العشر دقائق الثانية وأضاع خالد قمر مهاجم الفريق فرصة حقيقية للتهديف بعدما اطاح بكرة عرضية رأسه خارج المرمى .

وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي

وضمت تشكيلة الإتحاد كل من

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حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم

خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر