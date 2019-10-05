معتمد جمال ومحمد شوقي يتابعان لقاء الإسماعيلي ودجلة ببتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبى ومحمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب في مدرجات ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة التى تقام حاليا باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . يأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى لأفضل العناصر استعدادا لتصفيات اولمبياد طوكيو 2020. Advertisements و يستضيف وادي دجله الاسماعيلي بملعب بتروسبورت في اطار منافسات الاسبوع الثالث بالدوري .

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