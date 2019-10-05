شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الاتحاد السكندرى بدور الـ16 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر مسئولو الإتحاد العربى لكرة القدم على إقامة مبارة الذهاب بين الإتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى الثالث من نوفمبر المقبل باستاد الإسكندرية على أن تقام مباراة الإياب على أرض المنافس يوم 26 نوفمبر المقبل أيضا فى تمام السادسة مساء .

كانت قرعة دور الـ16 للبطولة العربية قد أجريت اليوم بالمملكة العربية السعودية وأسفرت عن مواجهة الإتحاد السكندرى لفريق المحرق البحرينى ، بينما يواجه الإسماعيلى نظيره الجزيرة الإماراتى .

وقد عقد إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى وممثل المحرق البحرينى جلسة ودية عقب إجراء قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) والتى أقيمت بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض اليوم والتى أقرت بمواجهة الفريقين .

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وقد اتفق الطرفان على أن تقام مباراة الذهاب على ستاد الإسكندرية فى الثالث من نوفمبر المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءا ، بينما يقام لقاء العودة على ملعب المحرق البحرينى يوم 26 نوفمبر المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء .

كان فريق الإتحاد السكندري قد تأهل لدور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عقب فوزه على العربي الكويتي بنتيجة 3/0 بمجموع اللقاءين وذلك في دور الـ 32 بالبطولة.