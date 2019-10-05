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طلائع الجيش يعلن قائمة مباراة بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الأحد على استاد جهاز العسكرى.

وأعلن سيرجيو فارياس قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة بعد نهاية التدريب الأخير اليوم وضمت القائمة كل من : " محمد بسام وكريم طارق وخالد سطوحي ومحمد ناصف وزولا وعمرو السيسي وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وأحمد سامي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وناصر منسي وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وأحمد داوودا وتالا نداي وفرانك ستيفن ومصطفي محمود

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشهدت المباراة طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثانى بعد تعمده لمس الكرة بيده أمام مرمى إنبى، وأحرز هدف إنبى محمد شريف فى الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداى لطلائع الجيش فى الدقيقة 68.

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأولى للدورى.

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