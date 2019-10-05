صور .. ممر شرفى من نجوم منتخب السلاح للرموز والرواد في افتتاح بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت عصر اليوم السبت، بطولة العالم للسلاح للرواد التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة . وحضر الافتتاح رموز اللعبة و عبدالمنعم الحسيني رئيس إتحاد السلاح . وشهد الافتتاح تكريم رموز اللعبة فى مصر واهدائهم دروع خاصة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة . جاء الحفل مبسطا حيث شهد تكريم الرموز ثم طابور العرض وفقرة فنية رقص على انغامها الجماهير واللاعبين من الوفود المشاركة فى البطولة. Advertisements وجاء تكريم الرواد في صورة حضارية حيث شارك لاعبو منتخب مصر الحاليين على رأسهم البطل الأولمبي علاء ابو القاسم ،ومحمد حمزة ومحمد السيد ويارا الشرقاوى في التكريم وقامو بعمل ممر شرفي للرواد عرفانا وتقديرا بما قدموه للرياضة المصرية عامة وياضة السلاح بصفةخاصة . يشارك فى البطولة 46 دولة من مختلف انحاء العالم يتنافسون فى مسابقات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف. ويمثل مصر فى البطولة 20 لاعبا من بينهم ثلاث سيدات يطمحون فى تحقيق انجاز للفراعنة فى البطولة والتي تشهد منافسات للفردى والفرق لثلاث مراحل هى فوق 50 و 60 و70 عاما رجال وسيدات .

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