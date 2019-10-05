حسام البدرى يطمئن على عمرو السولية وينتظر التشخيص النهائى لإصابته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري حرص علي الإتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
ويستعد المنتخب الوطنى للدخول فى معسكر مغلق الإثنين المقبل وحتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها يوم ١٤ أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة الدولي.
وينتظر جهاز المنتخب التشخيص النهائى لإصابة اللاعب، لتحديد موقفه من المعسكر المقبل سواء باستمراره فى القائمة أو باستبعاده.
وسبق وأكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان ، وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية.
يذكر أن الأهلي فاز اليوم على أسوان 5-1 ورفع رصيده إلى 9 نقاط في جدول الدوري.
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