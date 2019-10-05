شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة إف سى مصر واستبعاد علاء وساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إف سي مصر، والمقرر لها مساء غد الأحد فى الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على استاد السلام.

وينضم للمرة الأولى لقائمة الفارس الأبيض الناشئ أحمد عيد، فيما استبعد ميتشو كلاً من محمود علاء وفرجانى ساسى ومحمد عنتر لأسباب فنية، ومحمد عبد الغنى للإصابة، ومصطفى فتحى لاستمرار التأهيل، وطارق حامد للإيقاف.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

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حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- والناشئ أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.