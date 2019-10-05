شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..المصري والاتحاد حبايب قبل موقعة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى في تحدي جديد عندما يلتقي نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز .
المصرى استهل مشواره بالدوري بالتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق ثم فاز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإضافة لتأهله لملحق الكونفدرالية بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 7-2 بمجموع المباراتين .
زعيم الثغر بدأ رحلة الدوري بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد ثم إنتفض سيد البلد وحقق فوزاً على الجونة بهدف دون رد فضلا عن حصده بطاقة التأهل لثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال عقب الاطاحة بالعربى الكويتى بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 3-0 بمجموع المباراتين .
المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في دوري الموسم الماضي شهدت تسجيل 4 أهداف مثيرة، بواقع هدفين لكل فريق ليخرج الانتاج والمصري حبايب.
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