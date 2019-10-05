الزمالك يهزم النجم الكونغولى فى ثان جولات البطولة الأفريقية لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على نظيره النجم الكونغولي بنتيجة 41 / 26، فى إطار ثانى مواجهات الفريق الأبيض فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال المقامة حالياً فى الرأس الأخضر . وكان الزمالك افتتح مشوار البطولة بالفوز على ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر بنتيجة 45 /25 أمس الجمعة بينما يستكمل الفريق الأبيض مبارياته بمواجهة فاب الكاميرونى يوم 8، ويختتم الدور التمهيدى يوم 9 من نفس الشهر أمام وداد سمارة المغربى. Advertisements تضم قائمة الزمالك كلا من ، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد. ويشارك فى البطولة الأفريقية من مصر كلا من الزمالك وسبورتنج ويقع الفريق الأبيض فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.

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