شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية نظيفة محصلة مباراة الأهلى والفيحاء بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

حقق فريق الاهلى فوزا على نظيره الفيحاء بنتيجة ثلاثة اهداف هدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى السعودى.

احرز اهداف الاهلى اللاعب سيباستياو دي فريتاس فى الدقيقة 63 من عمر اللقاء لتنتهى المباراة بثلاثية نظيفة .

تقدم الاهلى فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب دجانيني تافاريس وعزز اللاعب عبدالباسط علي هندي من تقدم فريقه فى الدقيقة 50 لتصبح النتيجة 2 ـ 0 وعاود الاهلى للسيطرة على مجريات المستطيل الاخضر وسط محاولات من الفيحاء لتعديل النتيجة لكن سجل اللاعب عمر السومة هدف ثالث فى الدقيقة 52 لينهى على امال الفيحاء وتنتهى المباراة بفوز مستحق للاهلى بثلاثية دون رد .

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق الاهلى للنقطة 11 محتلا بها المركز الثالث ،بينما يتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة 5 فى المركز االرابع عشر .