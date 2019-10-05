شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشباب يقفز على حساب العدالة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

حقق فريق الشباب فوزا غاليا على العدالة بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على ملعب الأمير "محمد بن فهد" بمدينة "الدمام ، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى السعودى.

احرز هدف الشباب اللاعب سيباستياو دي فريتاس فى الدقيقة 63 من عمر اللقاء لتنتهى المباراة بهدف دون رد .

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق الشباب للنقطة 12 محتلا بها المركز الثالث ،بينما يتوقف رصيد العدالة عند النقطة 7 فى المركز العاشر .