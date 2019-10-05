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أولى تصريحات كلوب بشأن إصابة محمد صلاح

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تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي عن إصابة المصري محمد صلاح نجم الفريق التي تعرض لها اليوم السبت.

وتعرض صلاح إلى إصابة قوية هلال مباراة ليفربول وليستر سيتي منذ قليل عقب تدخل قوي من حمزة شودوري لم يستطع استكمال اللقاء ليخرج بديلا في الدقائق الأخيرة.

تصريحات كلوب بشأن إصابة صلاح

وقال كلوب في تصريحات صحفية بشأن إصابة صلاح: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، لقد خرج إلى غرف خلع الملابس وهو يعرج بسبب التدخل العنيف الذي تعرض له.

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وأضاف كلوب: "كيف حصل شودوري على بطاقة صفراء فقط، هذا التدخل يستحق الطرد، صلاح ليس بخير، ولا نعلم حجم الإصابة الآن"

وسيخضع محمد صلاح إلى فحص طبي في نادي ليفربول خلال الساعات القليلة القادمة لمعرفة حجم إصابته بشكل دقيق وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز.

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