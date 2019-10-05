شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قطار الزعيم لا يتوقف ويدهس الاتفاق برباعية بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

استطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

ملخص مباراة الهلال ضد الاتفاق بالدوري السعودي

وبدأت المباراة بسيطر واستخواذ من لاعبي الهلال بحثا عن تسجيل هدفهم الأول أمام أداء متوسط من نادي الاتفاق وفي الدقيقة 20 سجل الهلال هدفه الأول عن طريق إدواردو ولكن جاء رد الاتفاق سريعا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29 عن طريق العمري.

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كما سجل الهلال ثاني أهدافه في الدقيقة 56 عن طريق الشهري أمام بعض المحاولات من لاعبي الاتفاق لتسجيل هدفهم الثاني ولكن تفاجؤ بتسجيل الهلال للهدف الثالث عن طريق جوميز في الدقيقة 76 ثم اختمم الزعيم أهدافه بالهدف الرابع عن طريق إدواردو في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.