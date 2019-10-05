الان تتابع برباعية في الاتفاق.. الهلال يواصل الصدارة والان مع التفاصيل
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حقق الهلال فوزًا جديدًا في مشواره نحو استعادة لقب الدوري السعودي، حيث تغلب على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل واحد.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، في صدارة الترتيب وحيدًا، بعد 6 مباريات حقق فيها 5 انتصارات وتعادل، دون أي خسارة.
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