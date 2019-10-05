شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يسافر إلى ألمانيا لإجراء «الصليبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى بركبة القدم اليسرى إثر إصابته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام مصر المقاصة.

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، أن الأشعة أثبتت إصابة «زيزو» بقطع فى الرباط الصليبى، وحاجته لإجراء عملية جراحية عاجلة، مؤكدًا أنه طلب اقتراح سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية هناك.

من جهته، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، موافقة مجلس الإدارة على سفر اللاعب فورًا إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى، وأنه وجّه إدارة الكرة والجهازين الإدارى والطبى بسرعة إنهاء الإجراءات واستخراج التأشيرة للاعب.