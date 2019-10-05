شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الفوز على إنبي خطوة على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على إنبى بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال «عامر»: «ثلاث نقاط مهمة ستدعم موقف الفريق فى المسابقة، وسعيد بالفوز الذى حققه الفريق واقتناصه ثلاث نقاط غالية».

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وأضاف: «أتمنى أن يواصل الفريق انتصاراته فى المباريات المقبلة، شرط التحلى بالصبر وعدم التسرع على نتائج الفريق لكونه فى مرحلة بناء، ويحتاج إلى الانسجام، خصوصًا أن هناك أوراقًا لم تظهر بعد، والفوز على إنبى ما هو إلا خطوة جيدة على الطريق الصحيح للفريق»، مشيدًا بالأداء الرجولى والروح القتالية للاعبين خلال شوطى اللقاء.

من جانبه، أكد ناصر ماهر، لاعب سموحة، صاحب هدف التقدم، أن فريقه لا يزال يمتلك الكثير لتقديمه، وأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير أدائه أكثر، فى ظل تواجد جهاز فنى عالى المستوى، بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الفوز والحصول على النقطة الرابعة فى المباريات الثلاث التى خاضها الفريق جاء فى توقيت مناسب تمامًا، بينما أكد حسام حسن، لاعب الفريق، أن أهم أسباب الفوز هو التزام جميع اللاعبين بتعليمات الجهاز الفنى، بقيادة حسام حسن.

وقال إنه سعيد بالمستوى الذى ظهر به مع الفريق هذا الموسم، وإشادة الجهاز الفنى به.