الإسماعيلي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره وادي دجلة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
هدف الإسماعيلي جاء بأقدام مهاجمه الناميبي بنسون شيلونجو، في الدقيقة 70 من صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدي زكي.
بتلك النتيجة يصعد الإسماعيلي إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الـ14.
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