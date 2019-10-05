شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» عن إصابة صلاح: «ليس بخير.. شودوري قطع مسافة كبيرة لكي يؤذي مو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن غضبه من لقطة إصابة نجم الفريق محمد صلاح، خلال مباراة ليستر سيتي التي أقيمت اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» وانتهت بفوز الريدز 2-1.
وخرج صلاح في الدقيقة 91 قبل إحراز ميلنر هدف الفوز، بسبب تأثره بالإصابة، بعد تدخل حمزة شودوري على قدمه اليمنى.
وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: «كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، لقد خرج إلى غرفة خلع الملابس وهو يعرج بسبب التدخل العنيف، صلاح ليس بخير، ولا نعلم حجم الإصابة الآن».
وأكمل غاضبًا: «نحن أقل الفرق حصولا على البطاقات الصفراء لـ3 سنوات متتالية، نحن لا نقوم بهذه الأمور».
واختتم: «أنا حقًا لا أفهم كيف فعل ذلك، لقد كان صلاح بعيدًا عنه، وقطع مسافة كبيرة لكي يؤذي مو، لأن صلاح كان خطيرًا للغاية على مرمى فريقه».
ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، في الجولة المقبلة من الدوري يوم 20 من الشهر الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر «كلوب» عن إصابة صلاح: «ليس بخير.. شودوري قطع مسافة كبيرة لكي يؤذي مو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.