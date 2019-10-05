شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «السولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت اليوم، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

وأضاف طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن «السولية» سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي فاز اليوم على أسوان 5-1 ورفع رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة في صدارة جدول الدوري الممتاز المصري.