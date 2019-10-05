شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد × غرناطة: «الميرينجي» مستمر في الصدارة للجولة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ريال مدريد نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «لاليجا» هذا الموسم، وحقق انتصاره الرابع في آخر 5 جولات من المسابقة والذي تحقق على حساب ضيفه، فريق غرناطة، بنتيجة 4-2.

وضمن ريال مدريد الحفاظ على قمة ترتيب لاليجا للجولة الثالثة على التوالي بعد أن رفع رصيد نقاطه إلى 18 بعد مرور 8 جولات من بداية الموسم، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليًا من الهزائم بعد 8 جولات من بداية الموسم ليكون الفريق الوحيد صاحب السجل الخالي من أي هزيمة بين جميع الفرق الـ20 هذا الموسم، ليحقق هذا السجل للمرة الأولى منذ موسم 2016/2017 (انتهى بتتويج الفريق بلقب البطولة).

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وشهدت المباراة تألق الجناح البلجيكي إيدن هازارد الذي سجل أول أهدافه بقميص النادي من خلال تسجيله الهدف الثاني من المباراة، ليصبح أول بلجيكي يسجل للنادي منذ فرناند جوفيرتس في عام 1966.

وحافظ كريم بنزيما على بدايته القوية للموسم مسجلًا الهدف الأول في المباراة، وهدفه السادس في الدوري ليعتلي صدارة الهدافين برفقة جيرارد مورينو (فياريال) ولورين مورون (ريال بيتيس).

وشهدت المباراة تسجيل الكولومبي خاميس رودريجيز للهدف الرابع لريال مدريد، ليسجل بقميص الميرينجي للمرة الأولى منذ مايو 2017، ووقتها كان الهدف ضد غرناطة أيضًا.

وحافظ ريال مدريد على سجله شبه المثالي بالتخصص ضد غرناطة، فمواجهات العملاق المدريدي مع النادي الأندلسي شهدت 24 مباراة بين الفريقين، خسر خلالها ريال مدريد في مناسبة وحيدة فقط محققًا الفوز في 21 مباراة ومتعادلًا في مباراتين فقط مسجلًا خلال هذه المباريات 81 هدفا بمعدل أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة.