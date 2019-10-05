شكرا لقرائتكم خبر عن خماسيات الأهلي في الألفية الحالية.. أولها في شباك الترسانة وأسوان آخر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افترس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ومضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، بمنافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وجاءت خماسية الأهلي بتوقيع كل من أجايي وحسين الشحات ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، ليعتلي الفريق الأحمر صدارة المسابقة بـ 9 نقاط والعلامة الكاملة.

وتحمل خماسية الأهلي في مرمى أسوان الرقم 15 للفريق خلال رحلته بالألفية الحالية في جميع البطولات الرسمية.

البداية كانت بخماسية في شباك الترسانة بالدوري موسم 2001-2002 ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 5/0.

ويشهد موسم 2002-2003 خماسيتين نظيفتين للأهلي في شباك كل من أسوان والأوليمبي بالدوري الممتاز.

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الأوليمبى والمقاولون العرب ينكويان بخماسيات الأهلي من جديد بمنافسات الدوري موسم 2006-2007 وينتصر على كل منهما بنتيجة واحدة هي (5/1).

من جديد ينال المقاولون خمسة أهداف في شباك الأهلي بلقاء الفريقين بالدوري موسم 2010-2011 ويفوز الأحمر بنتيجة 5/1 في لقاء ضمانه درع المسابقة.

وينتفض الأهلي في موسم 2012-2013 غير المكتمل على المستوى المحلي ويفوز على إنبي بنتيجة 5/1.

وفي موسم 2014-2015 يدك الأهلي شباك اتحاد الشرطة بخماسية نظيفة بمنافسات كأس مصر، ثم خماسية أخرى في الدوري بشباك الأسيوطي سبورت.

ويفوز الأهلي على اتحاد الشرطة بالدوري بنتيجة 5/3 في مباراة متقلبة الأطوار.

ويعتبر موسم 2017-2018 هو أكثر المواسم التي شهدت خماسيات للأهلي في شباك منافسيه، فحققها على حساب كل من المقاولون العرب (5/2) والنصر (5/0) بالدوري، و(5/0) على تليفونات بني سويف بالكأس.

الموسم المنصرم 2018 -20019 كان شاهداً على الخماسية رقم 14 للأهلي في القرن الحالي وذلك في شباك سيمبا التنزاني بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يعاود الأهلي خماسياته في شباك أسوان بالدوري الممتاز في الموسم الجاري.