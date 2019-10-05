شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × ليستر: هدف قاتل بالتخصص يحافظ على سلسلة فوز الريدز.. (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ فريق ليفربول على انطلاقته المثالية للموسم وحقق الفوز الثامن على التوالي الذي تحقق بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه ليستر سيتي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول في النتيجة مع نهاية الشوط الأول عن طريق السنغالي ساديو ماني الذي دوّن هدفه رقم 50 بقميص الفريق مع مباراته رقم 100 في البريميرليج، ليصبح عاشر لاعب في عهد المسابقة يحقق هذا السجل التهديفي بقميص النادي العريق.

وكانت الأمور تسير في صالح الريدز نحو تحقيق فوز جديد هذا الموسم قبل أن يفسد لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون المزاج العام في ملعب أنفيلد، ويعدل النتيجة للضيوف قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

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وبينما كان يعتقد الجميع أن ليفربول تعثر للمرة الأولى في البريميرليج هذا الموسم، نجح السنغالي ساديو ماني في التحصل على ركلة جزاء حولها لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر في شباك الحارس كاسبر شمايكل مسجلًا هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 95 من المباراة، ليصبح ليفربول ثاني فريق في عهد البريميرليج يتمكن من الفوز بجميع مبارياته الـ8 الأولى من موسم في المسابقة (بعد تشيلسي في موسم 2005/2006).

وأصبح ليفربول هو سابع نادٍ في التاريخ يحقق الفوز بأول 8 مباريات في أول 8 جولات من موسم في الدرجة الممتازة الإنجليزية بمختلف مسمياتها، وأول فريق يحقق هذه السلسلة مرتين في تاريخ الكرة الإنجليزية (موسم 1990/1991 وموسم 2019/2020).

وجاء فوز الريدز اليوم ليكون الفوز رقم 17 على التوالي لليفربول في البريميرليج، ليصبح الفريق على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي للانتصارات المتتالية في عهد المسابقة والمدون باسم مانشستر سيتي (18 مباراة متتالية).

وأصبح هدف جيمس ميلنر في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني ضد ليستر سيتي هو الهدف رقم 34 الذي يسجله فريق ليفربول في مثل هذا التوقيت في مباراة بالبريميرليج ويتسبب في حسم نتيجة المباراة لصالح الفريق.. 9 مرات أكثر من أي فريق آخر في عهد المسابقة.