شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه الجزيرة الإماراتي والاتحاد مع المحرق البحريني بدور الـ16 بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم «كأس محمد السادس» عن مواجهة نادي الإسماعيلي للجزيرة الإماراتي والاتحاد السكندري أمام المحرق البحريني. وجاءت بقية مواجهات الدور الثاني- وفقا للقرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم السبت بالعاصمة السعودية الرياض، كالتالي: اتحاد جدة السعودي- الوصل الإماراتي، الشباب السعودي- شباب الأردن، القوة الجوية العراقي- مولودية الجزائر، الرجاء المغربي- الوداد المغربي، نواذيبو الموريتاني- الشرطة العراقي، أوليمبيك آسفي المغربي- الترجي التونسي.

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