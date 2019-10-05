كلوب يتحدث بقوة عن إصابة صلاح: "ليس بخير"

السبت 5 أكتوبر 2019

محمد صلاح

كتب أنس عبد الغني

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن حجم إصابة النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز والدوري الإنجليزي الذي تعرض لها اليوم السبت



وتعرض صلاح إلى إصابة قوية هلال مباراة ليفربول وليستر سيتي منذ قليل عقب تدخل قوي من حمزة شودوري لم يستطع استكمال اللقاء ليخرج بديلا في الدقائق الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بشأن إصابة صلاح: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، لقد خرج إلى غرف خلع الملابس وهو يعرج بسبب التدخل العنيف الذي تعرض له.

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وأضاف كلوب: "كيف حصل شودوري على بطاقة صفراء فقط، هذا التدخل يستحق الطرد، صلاح ليس بخير، ولا نعلم حجم الإصابة الآن"

كما علقت صحيفة "ميرور" البريطانية على إصابة صلاح حيث قالت إنه تعرض لضربة قبل التوقف الدولي مما سيكون أمام النجم المصري التوقيت للعودة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سيخضع للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة خاصة أن الليفر يتأهب لمواجهة غريمه اللدود مانشستر يونايتد عقب التوقف الدولي وتحديدًا في 19 من الشهر الجاري

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.