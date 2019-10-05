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شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 5 أكتوبر 2019

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شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

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أنس عبد الغني

حقق فوز غالي على نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز.

 

وبدأت المباراة بهدف مبكر من ريال مدريد في الدقيقة 2 عن طريق كريم بنزيما ثم ظل الفريق يحاول بعد هذا الهدف تسجيل هدف أخر أمام محاولات عديدة من لاعبي غرناطة لتسجيل هدف التعادل ولكن جون جدوى ليسجل ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق هازارد ثم سجل الفريق هدفه الثالث عن طريق مودريتش في الدقيقة 60 ولكن سجل بعد ذلك غرناطه هدفه الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها ماتشيز في الدقيقة 69 بل وسجل غرناطه الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق دوارتي ليرد ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة 92 عن طريق رودريجيز وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 18 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

 

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