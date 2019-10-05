شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

السبت 5 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

حقق ريال مدريد فوز غالي على نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



وبدأت المباراة بهدف مبكر من ريال مدريد في الدقيقة 2 عن طريق كريم بنزيما ثم ظل الفريق يحاول بعد هذا الهدف تسجيل هدف أخر أمام محاولات عديدة من لاعبي غرناطة لتسجيل هدف التعادل ولكن جون جدوى ليسجل ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق هازارد ثم سجل الفريق هدفه الثالث عن طريق مودريتش في الدقيقة 60 ولكن سجل بعد ذلك غرناطه هدفه الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها ماتشيز في الدقيقة 69 بل وسجل غرناطه الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق دوارتي ليرد ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة 92 عن طريق رودريجيز وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 18 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم