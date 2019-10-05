القحطاني: لجنة الحكام تتجمل بإخفاء أخطائها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

لفت الحكم السابق المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني انتباه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إلى أن لجنة الحكام في اتحاد القدم لا تبث له المعلومات الدقيقة، سعيا لعدم إظهار ما يصاحب عملها من إخفاقات.

وقال «محاولة إخفاء عمل الشاشة في الملعب خطأ جسيم، واكتفاء الحكم بالسماعات لا يكفي إلا في الحالات الواضحة جدا التي لا تحتاج لعودة الحكم، كما أن الأندية في الجولات الماضية تضررت من عدم احتساب 19 ركلة جزاء ساهمت كثيرا في تغيير النتائج نظرا لتعطل شاشة الفار داخل الملعب وعدم ظهور تقنية الفيديو المساعد بشكل كامل وجميعها إخفاقات يجب أن يحاط بها المسحل من قبل لجنة الحكام».

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وزاد خلال حديثه لبرنامج كورة «المعلومات التي تصل إلى المسحل من لجنة الحكام خاطئة وتصب فقط في خانة تبرئة أخطائهم الواضحة منذ انطلاق الموسم».

وأضاف «لماذا لا يفعل اتحاد القدم كما فعلت الهيئة العامة للرياضة عندما أعفت مدير ملعب الأحساء نتيجة عدم نظافة المقاعد قبل مباراة الفتح والنصر في الدوري، خاصة بعد أن تأكد اتحاد القدم من تقصير الشركة المشغلة لتقنية الفيديو المساعد».

وكان المسحل أكد تلقيه خطاب اعتذار رسميا من الشركة العالمية المشغلة لتقنية (VAR) بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على خلفية عدم عمل شاشة المراجعة بوسط الملعب في مباراة ضمك والوحدة الخميس الماضي بالجولة السادسة، فيما عمل الاتحاد على إنذار الشركة والخصم من قيمة العقد المبرم نتيجة تكرار الخلل.