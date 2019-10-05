بيتيس الإسباني يلاحق محترف الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

‏قالت شبكة fox sports إن نادي ريال بيتيس الإسباني أبدى اهتمامه بضم المحترف الكولمبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين يورو.

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وأضافت أيضا أن مدرب ريال بيتيس، الإسباني فرانشيسكو روبي، يراقب اللاعب منذ التحاقه بالهلال آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فلامنجو البرازيلي.

من جانبه، أكد كرافت كولمبيان وكيل أعمال اللاعب أن كويلار لا يفكر حاليا في الانتقال من الهلال، مشيرا إلى تطلع كويلار إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع زملائه بعد اقتراب الفريق من التأهل إلى النهائي عقب فوزه ذهابا على السد القطري 4-1 في الدور قبل النهائي.

وفيما يخص عدم تأقلم اللاعب مع الأجواء السعودية، قال كرافت «الأمر طبيعي جدا نظرا لحداثة تجربة اللاعب في الملاعب العربية».