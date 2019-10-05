ريبيري لاعب سبتمبر بإيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجت رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين لكرة القدم أمس لاعب فريق فيورنتينا، الفرنسي فرانك ريبيري، بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، وهي الجائزة الجديدة التي تقدمها الرابطة هذا الموسم.

وقال المدير العام للرابطة لويجي دي سييرفو أمس إن ريبيري قدم أفضل أداء يملكه مع بداية الموسم.

وأضاف «قرر ريبيري أن يلعب في دوري فني وتكتيكي مثل دورينا، وبأقدامه ساعد على تحسين المباريات».

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وأكمل «كان من دواعي سروري أن أقدم الجائزة لبطل مثله».

ومن المقرر أن يحصل ريبيري على الجائزة قبل مباراة فيورنتينا أمام ضيفه أودينيزي اليوم.

وشارك ريبيري في المباريات الست التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.

وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين في أغسطس بعدما ترك بايرن ميونخ بعد 12 موسما قضاها مع الأخير.