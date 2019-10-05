منتخب الطاولة الـ 44 عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة احتل المنتخب السعودي لكرة الطاولة المركز 44 على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) الخاص بشهر سبتمبر الماضي. وأعاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد ما وصل إليه المنتخب في التصنيف، إلى العمل متواصل من الجميع، مشيرا إلى أن الحصول على هذا المركز عالميا يعد من خطط الاتحاد التي يسير عليها سعيا للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.



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