شكرا لقرائتكم منتخب ليبيا يستدعى مفتاح طقطق مهاجم المصرى لمواجهة السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار مهاجم الفريق مفتاح طقطق للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب ليبيا الوطني والذي يُقام بالمملكة المغربية خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته وذلك في إطار استعدادات المنتخب الليبي للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

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ومن المقرر أن يغادر اللاعب القاهرة غدا الأحد متوجهاً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية ، علماً بأن اللاعب متواجد حالياً بمعسكر المصري المغلق المقام بالعين السخنة استعداداً لمباراة أمام الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

يذكر أن المصرى تعادل فى أولى مبارياته بالدورى أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، قبل الفوز على الإسماعيلى 3/1 فى الجولة الثانية.