شكرا لقرائتكم سيسيه وقمر يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت تشكيلة الإتحاد كل من
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم
خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت
خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر
ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .
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