سيسيه وقمر يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام المصري...

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جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة المصرى البورسعيدى بعد قليل فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . وضمت تشكيلة الإتحاد كل من حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم Advertisements خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .

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