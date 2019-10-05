شكرا لقرائتكم ميتشو يستبعد "عنتر" من قائمة الزمالك قبل مواجهة نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من القائمة التى ستشارك فى مواجهة نادى مصر، غداً الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

وجاء استبعاد ميتشو لعنتر ليستمر غيابه عن القائمة البيضاء بعد واقعة برج العرب عندما دخل فى مشادة مع الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى لاعبى الفريق فى نهاية التدريبات التى جاءت عقب إلغاء مباراة جينيراسيون فوت السنغالى فى الواقعة الشهيرة، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، والتى ينتظر الأبيض حسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، القرار بشأنها بعد رفض الفريق السنغالى الحضور لملعب برج العرب يوم الأحد الماضى لتغيير موعد ومكان المباراة.

واستبعد المدير الفنى للزمالك، عنتر، من حساباته فى اللقاء الماضى أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية بالدورى، بعد واقعة برج العرب، ليستمر فى استبعاده أيضاً عن المعسكر الذى دخله الفريق استعدادا لمواجهة نادى مصر فى لقاء الغد وذلك وفقاً لرؤية ميتشو الفنية.