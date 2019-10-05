شكرا لقرائتكم إصابة عمرو السولية تهدد انضمامه لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر هذه المرة هى الثالثة التى تبعد فيها الإصابة عمرو السولية عن معسكرات المنتخب، حيث سبق وأبعدته الإصابة عن منتخب مصر قبل معسكر الاستعداد لخوض مباراتىّ النيجر فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ،ومباراة نيجيريا الودية ضمن الاستعداد للأمم الأفريقية.. وتعرض عمرو السولية للإصابة فى مران الأهلى خلال الاستعداد لمواجهة فريقه أمام بتروجت بالدورى الممتاز،ليغيب عن معسكر المنتخب حينئذ.
وتسببت الإصابة أيضا فى عدم إنضمام السولية للمنتخب فى نوفمبر 2018، بعدما لحقت به فى مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وكان المنتخب يستعد لخوض مباراة تونس فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا، ثم ودية الامارات يوم 20 من نفس الشهر.
وأعلن حسام البدرى اليوم قائمة تضم 23 لاعبا للمعسكر المقبل هم حمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد وأحمد حجازى وتريزيجيه وكوكا ومحمد الننى.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عمرو السولية تهدد انضمامه لمعسكر المنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.