شكرا لقرائتكم إصابة عمرو السولية تهدد انضمامه لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الغموض حول انضمام عمرو السولية لاعب الأهلى، لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل، بعد إصابته اليوم فى مباراة الأهلى وأسوان فى الدورى.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان ، مضيفا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

وتعتبر هذه المرة هى الثالثة التى تبعد فيها الإصابة عمرو السولية عن معسكرات المنتخب، حيث سبق وأبعدته الإصابة عن منتخب مصر قبل معسكر الاستعداد لخوض مباراتىّ النيجر فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ،ومباراة نيجيريا الودية ضمن الاستعداد للأمم الأفريقية.. وتعرض عمرو السولية للإصابة فى مران الأهلى خلال الاستعداد لمواجهة فريقه أمام بتروجت بالدورى الممتاز،ليغيب عن معسكر المنتخب حينئذ.

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وتسببت الإصابة أيضا فى عدم إنضمام السولية للمنتخب فى نوفمبر 2018، بعدما لحقت به فى مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وكان المنتخب يستعد لخوض مباراة تونس فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا، ثم ودية الامارات يوم 20 من نفس الشهر.

وأعلن حسام البدرى اليوم قائمة تضم 23 لاعبا للمعسكر المقبل هم حمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد وأحمد حجازى وتريزيجيه وكوكا ومحمد الننى.