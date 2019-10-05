شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي والمقاولون حبايب فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى والمقاولون العرب بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثالثة للدورى.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسط المستوى ولم يشهد فرص محققة على مرمى الفريقين بفضل التكتلات الدفاعى بجانب تحفظ الفريقان خاصة وأن الإنتاج الحربى خسر المباراة الماضية برباعية أمام الأهلى ويسعى لمحو الصورة التى التى ظهر عليه اللاعبين أمام الفريق الأحمر.

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فى الوقت نفسه يحاول أبناء المقاولون العرب العودة للإنتصارات سريعا بعدما تعادلوا على ملعبهم الأسبوع الماضى أمام سموحه بهدفين لمثلهما وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من :"محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، طاهر محمد طاهر، عبد الوهاب اسماعيل، فاروقا، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الدين الجزيرى".

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.