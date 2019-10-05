شكرا لقرائتكم المصري يهاجم الاتحاد السكندري بـ "وادى وياسر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي .
ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .
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