شكرا لقرائتكم المصري يهاجم الاتحاد السكندري بـ "وادى وياسر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة الإتحاد السكندرى فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي .

ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .