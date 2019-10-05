شكرا لقرائتكم ميتشو يلجأ إلى "حيلة" زعيم الثغر قبل مواجهة نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، من المشاركة فى مركز لاعب الوسط المدافع، أمام إف سى مصر، فى المباراة المقرر لها غدً الأحد، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، على استاد السلام. لتعويض غياب طارق حامد "الموقوف" وهو الأمر الذى لجأ إبه فى مباراة الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى وأتى بثماره.

ويفضل الصربى ميشتو، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على "زيزو" فى مركز لاعب الوسط المدافع بجوار فرجانى ساسى، من أجل تعويض غياب طارق حامد بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء فى المباراة الماضية أمام المقاصة، وإصابة محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بنفس المباراة، فى الوقت الذى مازال محمد حسن يخوض برنامج تأهيل بعد تعرضه لإصابة فى الركبة.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى للزمالك، أن ميتشو مقتنع بقدرة أحمد سيد زيزو على تقديم أداء مميز فى هذا المركز، خاصة وإنه شارك فيه من قبل ونجح فى تقديم الأداء المطلوب.