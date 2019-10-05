شكرا لقرائتكم ميتشو يستبعد علاء وساسى من مواجهة نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى لاعبى الزمالك، من القائمة التى ستشارك فى مواجهة نادى مصر، التى ستقام غداً الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.

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وجاء خروج الثنائى علاء وفرجانى ساسى لمنحهم راحة بعد توالى مشاركتهم مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة بجانب الابتعاد عن الحصول على أية إنذارات قبل قمة الدورى الممتاز خاصة محمود علاء الذى لديه إنذارين وكان مهددا بالغياب عن القمة حال حصوله على إنذار ثالث أمام نادى مصر.

ويعد خروج الثنائى بمثابة مفاجأة خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض ولكن فضل ميتشو إراحتهما خاصة إن الفريق لديه ارتباط هام يوم 19 أكتوبر عندما سيلتقى مع الأهلى، فى قمة بطولة الدورى الممتاز فى الأسبوع الرابع من المسابقة.