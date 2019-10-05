شكرا لقرائتكم معتمد جمال ومحمد شوقى يتابعان مباراة دجلة والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبى ومحمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب في مدرجات ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة التى تقام حاليا ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . يأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى لأفضل العناصر استعدادا لتصفيات اولمبياد طوكيو 2020. ويستضيف وادي دجله الاسماعيلي بملعب بتروسبورت في اطار منافسات الاسبوع الثالث بالدوري .

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