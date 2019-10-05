شكرا لقرائتكم حمدى فتحى نسر مباراة الأهلي واسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة لحمدى فتحى لاعب الفريق عقب اختياره نسر لمباراة الأهلى وأسوان فى بطولة الدورى الممتاز والتى حقق الأحمر فيها الفوز بنتيجة 5/1 .

وتمكن حمدى فتحى من إحراز الهدف الثالث لفريق الأهلى والمساهمة بشكل فى تحقيق الفوز اليوم أمام أسوان .

وواصل فريق الأهلي ثورة الإنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، باستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

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سجل خماسية الأهلي ، حسين الشحات ، أجاي ، حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي فيما سجل أوميد أوكري لأسوان ، وقدم الاهلي عرضاً جيداً للغاية وبذلك "يقطف" "زهرة الجنوب " فريق اسوان" الذى أجتهد لكن فارق الأمكانيات كان لصالح الاهلي بالطبع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقي في المركز السادس عشر.